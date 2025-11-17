「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏が16日更新のポッドキャスト番組「ひろゆきの暇つぶしラジオ」で、タバコをやめない理由を明かした。愛煙家として知られるひろゆき氏は「基本的にタバコ吸うやつはバカだってずっと言われてると思うんですけど…健康に悪い、服とかにもにおいがつく、タバコを吸ってるやつは嫌われるっていうのがあって。タバコを吸うのは百害あって、利は少ないですよと」と前置きし