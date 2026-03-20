20日午後、埼玉県春日部市のスーパーで男が刃物のようなもので従業員を脅し商品を奪う強盗事件がありました。警察によりますと20日午後、春日部市にある「ビッグ・エー藤塚店」で「男が刃物を示し商品を奪って逃げた」と通報がありました。男が客を装って女性従業員にタバコを注文したあと、刃物のようなものを見せて「強盗」などと脅迫しタバコ4箱を奪って逃走したということです。従業員にケガはありませんでした。逃げた男は身