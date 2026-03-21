今回は、妊婦の妻の前で喫煙し、暴言を吐いたモラハラ夫の末路についてのエピソードを紹介します。「どこで吸おうが俺の勝手だろ？」「結婚直後からモラハラ言動がひどかった夫。私が妊娠しても、平気で私の目の前でタバコを吸っていました。夫に『妊娠中ぐらい私の前で吸わないで』『せめてベランダで吸ってよ』と言うと、『どこで吸おうが俺の勝手だろ？』『俺の自由を奪うな！』と怒鳴ってきました。さらに夫は私の妊娠中、毎晩