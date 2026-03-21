コーヒーなどに含まれるカフェインには、どのような作用があるのか。広島大学大学院医系科学研究科の田原優准教授は「カフェインを摂り続けると耐性がついてしまう。最悪の場合、依存や中毒に陥ることがあり、中には死亡した事例もある。自分が依存していないか、チェックリストで確認してみてほしい」という――。（第5回）※本稿は、田原優『集中力を爆上げするカフェインの教科書』（日本能率協会）の一部を再編集したものです