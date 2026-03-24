お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が２４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。タクシー乗車中、非常に不快な経験をしたことを明かした。津田は「タクシー乗ってて気持ちいいし窓開けてて、信号で止まった時に真横に大きい車が止まった」と当時の状況を説明。さらに「運転手が窓開けてタバコ吸うてた、外に灰をポンと捨てたらカケラが俺にかかった、パッと見たら軽くメンチ切っとった」と、横の車の運転手が吸っていたタバコの灰