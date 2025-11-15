14日、ウクライナ・キーウで、ロシアの攻撃を受けた建物で活動する救助隊員ら（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナ国防省情報総局のスキビツキー副局長は14日、ロシアが今年1年間で最大12万発の誘導滑空爆弾を生産する計画があるとの見方を示した。射程を従来の約90キロから2倍以上に延ばした新型約500発も含まれるという。ロイター通信のインタビューで明らかにした。誘導滑空爆弾は爆弾に翼と誘導装置を取り付けて航