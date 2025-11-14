シベリアンハスキーさんの優しすぎる姿が大きな反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で104万回再生を突破し、「こういう優しい世界の動画を観ると涙が出ます」「目や鳴き声が優しい」「傷つけないようにってなってるの可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：出産のため1週間ぶりに帰宅→大型犬が赤ちゃんを見た瞬間に…泣ける『はじめましてのご挨拶』】 ママとの1週間ぶり