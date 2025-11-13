子どもが大学に進学をするとき、学費が足りないとなれば、奨学金を利用することを考えますね。でも奨学金に関してはあまりよい印象を持たない人もいるようですね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『娘や私は聞かれれば、奨学金を使っていることは話しています。義両親も娘が奨学金を使っていることを知っていますが、義母が他の人から娘（孫）が奨学金を使っていることを聞かれたらしく、息子（旦那