11月11日の衆議院予算委員会で、高市早苗首相が「売春防止法における『買春』側の規制」について検討をおこなうことを明言。これに、人気セクシー女優が異論をとなえ、話題となっている。「衆議院予算委員会で質問に立った、無所属の緒方林太郎議員は、売春した側のみが取り締まられる現行の法律について、『まったくと言っていいほど現代性がない』と指摘しました。先の参議院本会議で、立憲民主党の塩村あやか議員が『国際基準