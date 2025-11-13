12日夜の北海道・釧路町の映像では、空が赤く染まり始め、湾曲するように赤い光が流れ出す様子が確認できます。北の夜空を赤く染める「オーロラ」です。太陽の表面で大規模な爆発が発生した太陽フレアの影響で、普段オーロラが出現しない北海道などで目にすることができました。13日夜も観測のチャンスがあるものの、14日は寒気の影響で北海道の内陸を中心に雪が降る見込みとなっています。