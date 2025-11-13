大阪・関西万博に設置された「ミャクミャクピアノ」が、全国巡回することが決まった。【動画】万博閉幕から丸1ヶ月…ミャクミャク最新ムービー「グッズ買っての舞」ミャクミャクなどをデザインしたストリートピアノは、ヤマハミュージックジャパン、ヤマハが協働し、万博会場でて「音でつなぐEXPO2025〜Uniting the EXPO in Harmony」として設置されていた。多数の要望を受けて、あす11月14日〜来年3月29日まで、全国5ヶ所の