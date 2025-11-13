ニューストップ > 国内ニュース > 住宅敷地の柿の木にクマが居座り、緊急銃猟で駆除 山形県 クマ（動物） 山形県 TUY NEWS DIG 住宅敷地の柿の木にクマが居座り、緊急銃猟で駆除 山形県 2025年11月13日 15時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 山形県長井市で11日、住宅敷地の柿の木にクマが居座った 翌日には200mほど離れた住宅敷地の柿の木でクマの目撃情報が 警察に通報が入り、クマは緊急銃猟で駆除され、人への被害はないという 記事を読む おすすめ記事 【全文】夫婦で「ばけばけ」出演 柄本時生＆さとうほなみが結婚「本日入籍いたしました」 2025年11月13日 10時35分 「すみませんでした」記者が思わず謝罪…小野田経済安保大臣の逆鱗に触れた“質問” 2025年11月13日 6時0分 整理券に「ハズレ」混ぜて配布 テニプリイベントの混雑対応が物議 2025年11月12日 13時54分 【全文】北京五輪柔道金メダリスト・石井慧「死を覚悟した」医療トラブルで一時″寝たきり″を衝撃告白 2025年11月13日 8時0分 漫画家の榎本由美さんが死去 60歳 代表作に「児童養護施設の子どもたち」など 2025年11月12日 19時13分