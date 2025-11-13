ガリレイが続急伸し上場来高値を更新した。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算に関し、売上高がこれまでの計画を６０億７４００万円上回る６８０億３００万円（前年同期比１１．５％増）、最終利益が１２億６５００万円上回る５７億７１００万円（同１１．７％増）で着地したようだと発表。減益予想から一転増益で着地しており、発表内容を材料視した買いが株価を押し上げた。イ