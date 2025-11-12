システムサポートホールディングスが後場急上昇している。午後１時ごろに１２月３１日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表。また、同時に発表した第１四半期（７～９月）連結決算が、売上高７５億１７００万円（前年同期比２２．１％増）、営業利益５億７２００万円（同３１．３％増）、純利益３億５３００万円（同４２．７％増）と大幅増益となったことが好感されている。 中期経営計画で重点