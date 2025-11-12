日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）の場面写真が公開。さらに劇中で持参するモンブランの裏話も明かされ、話題を集めている。 【画像】すらりとした体型が際立ちつカジュアルコーデの目黒蓮／目黒蓮＆中嶋朋子の“親子”ショット／チームワーク抜群の『ザ・ロイヤルファミリー』チーム ■目黒蓮がゆるめのスウェット×ワイドデニムで魅せ