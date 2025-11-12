目黒蓮のスウェット×デニムで自然体で歩く姿に「顔小さっ」「脚の長さにびっくり」明かされた“モンブラン”エピソードも「かわいすぎ」と反響
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）の場面写真が公開。さらに劇中で持参するモンブランの裏話も明かされ、話題を集めている。
■目黒蓮がゆるめのスウェット×ワイドデニムで魅せるナチュラルスタイル
写真には、メガネをかけ、パープルのスウェットにワイドデニムを合わせ、肩にバックパックをかけた目黒の姿が。ゆったりとしたシルエットながら、すらりとした体型が際立ち、カジュアルな装いの中にも清潔感が漂う。
2枚目では、劇中で登場するモンブランの写真も公開。「持ってくる途中に傾いたモンブランをなおそうとしたものの、実は傾いたままでした」とのエピソードが添えられ、ユーモアあふれる投稿となっている。
SNSでは「中身気になってた！」「直し方が大胆すぎて愛おしい」「このシーンほっこりした」「モンブランエピかわいすぎ」「顔小さっ」「スタイル良すぎ」「脚の長さにびっくり」「どんな服も似合う」などのコメントが相次いでいる。
■目黒蓮＆中嶋朋子の“親子”ショットも話題
なお、同アカウントでは「優しい空気感が何だか似ている中条親子」とのコメントとともに、目黒と中嶋朋子の“親子”ショットも公開。
自然な笑顔で寄り添うふたりの姿に「本当の親子みたい」「雰囲気がそっくり」など、大きな反響が寄せられている。
■チームワーク抜群の『ザ・ロイヤルファミリー』チーム
