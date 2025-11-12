日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）の場面写真が公開。さらに劇中で持参するモンブランの裏話も明かされ、話題を集めている。

■目黒蓮がゆるめのスウェット×ワイドデニムで魅せるナチュラルスタイル

写真には、メガネをかけ、パープルのスウェットにワイドデニムを合わせ、肩にバックパックをかけた目黒の姿が。ゆったりとしたシルエットながら、すらりとした体型が際立ち、カジュアルな装いの中にも清潔感が漂う。

2枚目では、劇中で登場するモンブランの写真も公開。「持ってくる途中に傾いたモンブランをなおそうとしたものの、実は傾いたままでした」とのエピソードが添えられ、ユーモアあふれる投稿となっている。

SNSでは「中身気になってた！」「直し方が大胆すぎて愛おしい」「このシーンほっこりした」「モンブランエピかわいすぎ」「顔小さっ」「スタイル良すぎ」「脚の長さにびっくり」「どんな服も似合う」などのコメントが相次いでいる。

■目黒蓮＆中嶋朋子の“親子”ショットも話題

なお、同アカウントでは「優しい空気感が何だか似ている中条親子」とのコメントとともに、目黒と中嶋朋子の“親子”ショットも公開。

自然な笑顔で寄り添うふたりの姿に「本当の親子みたい」「雰囲気がそっくり」など、大きな反響が寄せられている。

■チームワーク抜群の『ザ・ロイヤルファミリー』チーム

