必修科目の単位がかかった大事なテストの日に寝坊してしまったら、誰でも焦るだろう。神奈川県の30代男性から、大学時代の寝過ごしエピソードが寄せられた。大学1年で必修科目を落とし、2年で再履修することになった男性。期末テストの前日は徹夜で勉強して臨んだものの、当日は寝坊してしまった。学校へは、新宿駅から小田急線で町田駅まで通っていたという。「遅刻しそうだったので特急ロマンスカーに乗り、これでギリギリ間に合