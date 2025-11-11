木村拓哉（52）と工藤静香（55）の長女で、フルート奏者のCocomi（24）と5歳年上で男子バレーボール代表の小川智大選手（29）とのお泊まり愛。先週、週刊文春に報じられたロマンスのお相手の小川選手は、バレーボール選手としてはやや小柄ながらも、日本のピンチを何度も神がかったレシーブで救った天才リベロと称され、バレーファンから大きな支持を得ている。【もっと読む】全国大会出場に2度失敗 “天才フルート奏者”Cocomi