２０２２年にすい臓がんを公表し、闘病しながらも仕事を続けてきた菅谷大介（すがや・だいすけ）アナウンサーが８日、亡くなった。５３歳。日本テレビが１０日、発表した。箱根駅伝などのスポーツ実況も数々担当。１８年平昌五輪ではスピードスケート女子チームパシュートで高木美帆、高木菜那、佐藤綾乃が金メダルに輝いたレースを実況した。オランダとの決勝。歓喜の金メダルの場面を「この瞬間は永遠だ！」と実況した。高木