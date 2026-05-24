フリーアナウンサーの小林麻耶（46）が24日までに自身のインスタグラムを更新。歌手のあの（年齢非公表）が自身のXでテレビ朝日の冠番組「あのちゃんねる」（月曜深夜0・15）の降板を宣言した件について言及した。同番組を巡っては18日放送回で、あのが「嫌いな芸能人」としてタレントの鈴木紗理奈（48）の名前を挙げた。放送後に鈴木は「普通にショックやし、共演してない時に言うとか意味わからん。普通にいじめやん」などと