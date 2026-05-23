元NHKのフリーアナウンサー神田愛花（45）が23日までにインスタグラムを更新。自費で冠番組をスタートさせると発表した。「わたくし、自費で自分の冠番組をスタートさせますPodcast番組、『愛花と瞳』です」と前置きした上で「視点が他の人と違い過ぎて日本が窮屈なわたくし、フリーアナウンサー・神田愛花と、人生の半分を世界で過ごし地球規模で活躍するクラシック界の異端児、新倉瞳の、ちょっと浮世離れしたフリートーク番組