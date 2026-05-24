ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２４日、巨人の戸郷翔征投手が今季初勝利をマークしたことを報じた。戸郷は１９日、福島・ヨークいわきスタジアムで行われたヤクルト戦で先発。今シーズン３度目の先発登板で、７回を１１５球、５安打５奪三振で無失点で勝利投手となったことを映像とともに紹介した。元巨人、メジャーリーグで活躍した“ご意見番”上原浩治氏は「やっと勝ちましたね〜」とホッしたように