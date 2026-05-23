元夫の逮捕の原稿を「読む担当だった」木村郁美が語るニュース当時文春オンライン

元夫の逮捕の原稿を「読む担当だった」木村郁美が語るニュース当時

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • TBSアナウンサー木村郁美が、元夫の逮捕のニュースについて語った
  • 自分が原稿を読む担当だったが、後輩が気を利かせて代わってくれたという
  • 後輩が気づいてなかったとしても「絶対に自分で読んでいた」と回顧した
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