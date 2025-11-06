米データサイト「ファングラフス」は５日（日本時間６日）、今オフのＦＡ選手トップ５０を発表し、日本人選手ではヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー挑戦することが決定的な村上宗隆内野手（２５）が１２位、西武と協議中の今井達也投手（２７）が２０位、同システムを申請することが発表されている巨人・岡本和真内野手（２９）が２１位にランクインした。現役メジャーリーガーではカブスからＦＡとなった今永