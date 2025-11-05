Rockon Social Club（C）NHK NHKの音楽番組『SONGS』でRockon Social Club特集が、11月13日午後10時からNHK総合で放送される。6人の新たな挑戦と原動力に迫っていく。堺正章、段田安則とコラボ曲披露や、野村義男とMISIAがバンドの意外な素顔を語る。【写真】「SONGS Rockon Social Club」収録の模様今回の「SONGS」は Rockon Social Club が登場。Rockon Social Clubは2022年に伝説的な復活を果たし期間限定で活動