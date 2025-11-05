ベリンジャー再獲得はドジャースに汎用性をもたらすか(C)Getty Imagesワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースは、オフもFA戦線で主役となるのか。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「最も重要な補強分野の一つはレフトだ。ドジャースは右投手を打ち砕くことを期待してマイケル・コンフォートと契約したが、ファンの不満をよそに、彼はレギュラーシーズンを通して打席で無様に空振りし、レフトの守備でもひどいプレー