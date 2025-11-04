カシオ計算機は11月14日に、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のフルメタルモデル「GMW-BZ5000」を発売する。シルバー×ブラックの「GMW-BZ5000D-1JF」、ブラック×ゴールドの「GMW-BZ5000BD-1JF」、ゴールド×ブラックの「GMW-BZ5000GD-9JF」という3モデル構成で、価格は「GMW-BZ5000D-1JF」が93,500円、「GMW-BZ5000BD-1JF」と「GMW-BZ5000GD-9JF」がそれぞれ102,300円。GMW-BZ5000GD-9JF（左）／GMW-BZ5000D-1JF（右）○フルメタルG-SH