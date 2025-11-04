「ドジャース優勝パレード」（３日、ロサンゼルス）ドジャース専属リポーターのキルステン・ワトソンさんがパレード後にインスタグラムを更新。同乗したパレードのバスで撮影した大谷翔平と真美子さん、フリーマンとチェルシーさんなど５組の夫婦ショットを投稿した。大谷夫妻、ベッツ夫妻、フリーマン夫妻はそれぞれ幸せそうな笑みを浮かべた密着ショット。第７戦で値千金の同点弾を放ったロハスは妻マリアナさんを後ろから