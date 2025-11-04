吉田カバンは11月14日〜16日、創業90周年を記念した展覧会「Every day is a new beginning」を登録有形文化財にも指定されている東京・九段下の「九段ハウス」(東京都千代田区九段北1丁目15-9)にて開催する。○文化財の空間で、ものづくりの神髄伝えるインスタレーション1935年の創業以来、メイド・イン・ジャパンにこだわり、一針入魂の精神でカバンを作り続けてきた吉田カバン。伝統と革新を調和させ、職人魂とチャレンジ精神を