新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会で引退する棚橋弘至（４８）が、現時点での同大会の券売数を発表した。棚橋はこの日の会見に登場されると現時点での券売が「３１５４８」となったことを発表。学生時代に新日本とＵインターの対抗戦（１９９５年１０月９日）や、アントニオ猪木引退興行（９８年４月４日）観戦した思い出を振り返りつつ「キャリア２５年のなかで東京ドーム、最後の最後に叶えたい夢、それは東京ドーム