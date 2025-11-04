豆蔵が急速人気化、５００円高はストップ高となる２８２０円まで買われる場面があった。東京市場でも生成ＡＩの新たなコンセプトであるフィジカルＡＩをテーマ視する動きが、中小型株に波及しつつある。１０月上旬にソフトバンクグループがスイスの重電大手ＡＢＢのロボット事業を約８０００億円で買収することを発表し、ＡＩとロボティクスを融合させた分野の技術開発に本腰を入れる方針を表明した。その際に、孫正