豆蔵が一時Ｓ高、ＡＩロボティクスとモビリティ・オートメーションへの展開力でフィジカルＡＩ関連として脚光◇

豆蔵<202A.T>が急速人気化、５００円高はストップ高となる２８２０円まで買われる場面があった。東京市場でも生成ＡＩの新たなコンセプトであるフィジカルＡＩをテーマ視する動きが、中小型株に波及しつつある。１０月上旬にソフトバンクグループ<9984.T>がスイスの重電大手ＡＢＢのロボット事業を約８０００億円で買収することを発表し、ＡＩとロボティクスを融合させた分野の技術開発に本腰を入れる方針を表明した。その際に、孫正義会長兼社長が「次のフロンティアは『フィジカルＡＩ』である」と発言し話題となった経緯がある。そのなか、豆蔵はＡＩロボティクス・エンジニアリングのほか自動運転及び先端カーエレクトロニクス分野を深耕するモビリティ・オートメーションサービスが主戦場であり、このテーマに合致する関連最右翼銘柄として頭角を現している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS