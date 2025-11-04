「ハマっていて動けない」高齢の兄の遺体を自宅に放置したとして死体遺棄の罪に問われている新田芳子被告（71・逮捕時）の初公判が10月28日、東京地裁で開かれた。起訴状などによると区役所職員から「生活保護の受給者と連絡が取れない」と通報があり、駆け付けた警察官が新田容疑者の自宅２階から遺体を発見したという。「今年の５月、警視庁深川署は高齢男性の遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで新田容疑者（逮捕時）を逮捕