山本はWS3勝とまさにフル回転の活躍を示した(C)Getty Imagesドジャース・山本由伸の偉業に改めて注目が高まっている。加入後2シーズン目となった今季は先発陣の柱としてチームをけん引、さらにワールドシリーズでは第2戦で完投勝利を挙げると第6戦に先発、第7戦では中継ぎで連投とまさにフル回転となった。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを見る特に現地11月1日に行われたWS第7戦では9回途中