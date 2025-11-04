「一流のふるまいだ！」MVP男、山本由伸が極限状態でもゲレーロJr.に示した異例の所作に米感動　「スポーツの純粋さが行為に凝縮されていた」

山本はWS3勝とまさにフル回転の活躍を示した(C)Getty Images

ドジャース・山本由伸の偉業に改めて注目が高まっている。

加入後2シーズン目となった今季は先発陣の柱としてチームをけん引、さらにワールドシリーズでは第2戦で完投勝利を挙げると第6戦に先発、第7戦では中継ぎで連投とまさにフル回転となった。

特に現地11月1日に行われたWS第7戦では9回途中から登板すると、2回3分の2を無失点、魂の34球を投じ、「中0日」で強力ブルージェイズ打線を封じ込める驚異のパフォーマンスを見せた。第2戦、6戦、7戦の勝利投手となり、WS3勝で日本人選手としては松井秀喜氏（ヤンキース）以来の圧巻のMVP、球団初の連覇の立役者となった。



そんな山本の熱投とともに投球時のあるふるまいにも注目が高まっているという。

米メディア『スポーツイラストレイテッド』では5−4で迎えた延長11回裏の場面に目を向けた。

1点を追うブルージェイズは先頭が主砲、ブラディミール・ゲレーロJr.から打席が回ってきた。

ここで「中0日」の登板で体力も極限まで追い込まれていたと見られる山本が帽子のつばに手をあてて、ゲレーロJr．に敬意を示したのだ。