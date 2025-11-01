ストロングポイントは堅い守備。だが、攻撃力も高い。サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦している。25分に中野就斗のロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制。38分に東俊希が直接FKで２点差とする。これで終わらない。45＋２分、再び中野のロングスローを佐々木翔がつなぎ、最後はジャーメイン良が左足で叩き込む。 前半だけで３点をリード。充実の戦いを見せる広