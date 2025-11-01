「強すぎないか」「前半で３点はえぐいわ」国立ファイナルで柏を圧倒する広島に脚光！「セットプレーでこんだけ点取れるのすごい」【ルヴァン杯決勝】
ストロングポイントは堅い守備。だが、攻撃力も高い。
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦している。
25分に中野就斗のロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制。38分に東俊希が直接FKで２点差とする。
これで終わらない。45＋２分、再び中野のロングスローを佐々木翔がつなぎ、最後はジャーメイン良が左足で叩き込む。
前半だけで３点をリード。充実の戦いを見せる広島に、ネット上では「強すぎないか」「ヤバイだろ！」「サンフレ最強や」「前半で３点はえぐいわ」「セットプレーでこんだけ点取れるのすごい」「あまりにも出来過ぎで怖いくらいです！」といった声があがっている。
後半もさらに得点を重ねるか。柏の反撃にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！ 東俊希のFK弾
サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソルと国立競技場で対戦している。
25分に中野就斗のロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制。38分に東俊希が直接FKで２点差とする。
これで終わらない。45＋２分、再び中野のロングスローを佐々木翔がつなぎ、最後はジャーメイン良が左足で叩き込む。
前半だけで３点をリード。充実の戦いを見せる広島に、ネット上では「強すぎないか」「ヤバイだろ！」「サンフレ最強や」「前半で３点はえぐいわ」「セットプレーでこんだけ点取れるのすごい」「あまりにも出来過ぎで怖いくらいです！」といった声があがっている。
後半もさらに得点を重ねるか。柏の反撃にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】圧巻！ 東俊希のFK弾