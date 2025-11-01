前半を３−０で終えた広島。（C）SOCCER DIGEST

写真拡大

　ストロングポイントは堅い守備。だが、攻撃力も高い。

　サンフレッチェ広島は11月１日、ルヴァンカップ決勝で柏レイソル国立競技場で対戦している。

　25分に中野就斗のロングスローから荒木隼人のヘッド弾で先制。38分に東俊希が直接FKで２点差とする。

　これで終わらない。45＋２分、再び中野のロングスローを佐々木翔がつなぎ、最後はジャーメイン良が左足で叩き込む。
 
　前半だけで３点をリード。充実の戦いを見せる広島に、ネット上では「強すぎないか」「ヤバイだろ！」「サンフレ最強や」「前半で３点はえぐいわ」「セットプレーでこんだけ点取れるのすごい」「あまりにも出来過ぎで怖いくらいです！」といった声があがっている。

　後半もさらに得点を重ねるか。柏の反撃にも注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】圧巻！ 東俊希のFK弾

 