北海道・札幌方面北警察署は2025年10月31日、札幌市北区に住む中村純一容疑者（41）を殺人の疑いで逮捕しました。中村容疑者は、札幌市北区新琴似6条12丁目の住宅で、氏名不詳の女性1人を刃物で突き刺し殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、中村容疑者は10月31日午前11時40分ごろ1人で北警察署を訪れ「30分前に家族3人を殺した」と話していたということです。警察が確認したところ、住宅1階で男性1人女性2人が倒れて