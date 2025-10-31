モスクワ郊外で公開された地上発射型巡航ミサイル「9M729」（手前）と発射台となる自走式車両（奥）＝2019年【キーウ共同】ウクライナのシビハ外相は、ロシア軍がウクライナに対し、新型地上発射型巡航ミサイル「9M729」を使用したとの見方を示した。ロイター通信が10月31日、報じた。9M729は、トランプ第1次政権時の2019年に米国がロシアとの中距離核戦力（INF）廃棄条約を破棄する根拠とした兵器。シビハ氏によると、実戦使用