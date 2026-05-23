エボラ出血熱への検査が拡大されたワシントン・ダレス国際空港＝22日、バージニア州ダレス（ゲッティ＝共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に出場するコンゴ代表チームに対し、米当局の大会責任者は22日、入国前に21日間の隔離を義務付けると明らかにした。コンゴでのエボラ出血熱の流行を受けた措置。スポーツ専門局ESPNに語った。6月17日に米南部テキサス州ヒューストンでポルトガルとの初戦が組まれている