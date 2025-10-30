「あの美貌を毎日拝んでいたから、もう誰を見てもかっこいいと思えない……」【画像】目黒蓮（28）の最新インスタ写真。普段とは雰囲気をガラリと変えた姿に「めがね×前髪はやばすぎる！」と絶賛の声が寄せられている。現場の女性スタッフ陣にそう言わしめるほど圧倒的人気を誇るのは、アイドルグループSnow Manの「ビジュアル担当」ともいわれる目黒蓮（28）だ。女性たちの熱視線を一身に浴びる彼が密かに「偏愛」するものとは