現地時間10月28日に開催されたDFBポカールの２回戦で町野修斗が所属するボルシアMGが、福田師王がプレーする２部のカールスルーエと対戦。３−１で快勝を飾った。この試合で電光石火の先制ゴールを決めたのが町野だ。 開始３分、右サイドからのクロスに反応。ワンタッチで捉え、見事にネットを揺らしてみせた。今夏に加入した25歳の日本代表FWは、これが待望の移籍後初ゴール。お馴染みの忍者ポーズを披露し、喜びを