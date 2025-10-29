達川光男氏は小5で初捕手を経験「希望したわけではない。嫌々ですよ」それも運命だったのか。元広島捕手の達川光男氏は広島市出身で少年時代からカープファンだった。カープ本拠地の広島市民球場にもよく行ったそうで「うどんがおいしかった。それも楽しみだった」という。そんな中「一番好きだった選手は古葉（竹識）さん」と明かす。後に広島で、監督と選手の関係になるとは思ってもいない頃の話だが、当時は古葉氏の自宅まで