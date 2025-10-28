建設機械大手の日立建機は２８日、２０２７年４月から社名を「ランドクロス」に変更すると発表した。２６年６月に開催予定の株主総会で正式決定する見通し。ブランド名も「ＬＡＮＤＣＲＯＳ（ランドクロス）」に改め、連結子会社も含めて統一していく方針だ。日立建機は、２２年に親会社だった日立製作所が株式を一部売却し、連結対象から外れた。先崎正文社長は２８日の決算説明会で「広告など、名称を浸透させる活動を徹底