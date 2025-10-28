午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１９０、値下がり銘柄数は１３８４、変わらずは３６銘柄だった。業種別では３３業種中６業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、海運、証券・商品、情報・通信。値下がりで目立つのは倉庫・運輸、金属製品、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS