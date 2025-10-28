Ｎｏ．１が続伸している。２７日の取引終了後、ＡＩを活用した中小企業向け個人情報管理ソフト「Ａ－Ｃｈｅｃｋｅｒ」をリニューアル開発し、新たに「Ａ－ＦＣａｂｉｎｅｔ」として２０日から販売を始めたと発表しており、材料視した買いが入っている。同社と子会社のアレクソン（大阪市中央区）に、エキサイター（東京都中央区）やＮＴＴＰＣコミュニケーションズ（同港区）を加えた４社で共同開