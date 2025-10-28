セックが５日続伸している。２７日の取引終了後、集計中の９月中間期単独業績について、売上高を従来予想の４５億５０００万円から５３億１７００万円（前年同期比１８．３％増）へ、営業利益が７億７０００万円から８億２７００万円（同８．２％増）へ、純利益が５億９０００万円から６億２３００万円（同１０．１％増）へ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。医療分野、交通分野、宇宙天文分野の開発が