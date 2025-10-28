和心が大幅続伸し、年初来高値を更新した。同社は２７日取引終了後、京都・錦市場にある直営店「かんざし屋ｗａｒｇｏ」の日次売上が１６６万円を突破し、自社店舗として過去最高を記録したと発表。これが株価を刺激しているようだ。 かんざし屋ｗａｒｇｏは、国内随一の簪（かんざし）セレクトショップとして、和の伝統美を取り入れながらも現代の日常使いで楽しめるオリジナルデザインと、専門店ならではの豊富な品揃えが