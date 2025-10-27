Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。さまざまな容量・出力数・形態のモバイルバッテリーを、次々と発売しているUGREEN（ユーグリーン）。10月9日には「For Apple Watch モバイルバッテリー（10000mAh・PD30W・手持ちコード）」が登場しました。これまた機能が盛りだくさんな欲張りアイテムなのですが、その名の通りApple Watc