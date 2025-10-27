Image:Amazon.co.jp

さまざまな容量・出力数・形態のモバイルバッテリーを、次々と発売しているUGREEN（ユーグリーン）。

10月9日には「For Apple Watch モバイルバッテリー（10000mAh・PD30W・手持ちコード）」が登場しました。

これまた機能が盛りだくさんな欲張りアイテムなのですが、その名の通りApple Watchが充電できるようになっています。しかも執筆の10月20日時点では、クーポン利用で1,500円オフの7,480円になっていますよ！

Apple Watch充電用ドックが搭載

「For Apple Watch モバイルバッテリー」についてご紹介するなら、まずはこちらからでしょう。

フォルムはよくあるモバイルバッテリーですが、Apple公式認証・最大5W充電が可能なApple Watchシリーズ充電用ドックが搭載されていること。最大5W充電が可能です。

これで、スマートフォンのためのモバイルバッテリーは忘れず持ち歩いていても、「Apple Watchのことを忘れてた…」なんてうっかりミスはなくなりますね！

4台同時充電・30W出力のパススルーなど機能てんこ盛り！

またUSB-CとUSB-Aポートを各1つ搭載、10,000回以上の折り曲げテストに耐えたUSB-Cケーブル1本が内蔵されているので、最大4台のデバイスへ同時充電が可能。

iPhoneには最大30Wの急速充電し、もちろんiPhone 17シリーズにも対応しています。

他にも10000mAhの大容量で手のひらに収まる120×58×28mmのコンパクトサイズ、30W出力のパススルー機能、残量の数字表示など、とにかく便利機能がてんこ盛りです！

12項目の保護機能もしっかり搭載

近頃はモバイルバッテリーの発熱問題に懸念と注目が集まっていますので、モバイルバッテリー選びには安全保護機能のチェックも重視しましょう。

「For Apple Watch モバイルバッテリー」なら画像のように、加熱保護など12項目の保護機能が備わっていますよ。

UGREENの新たな盛り盛りモバイルバッテリー、ぜひ試してみませんか？

